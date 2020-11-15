Посольство Украины в Турции изменило статью о борще в турецком разделе Википедии. Ранее там было написано, что блюдо принадлежит к русской кухне.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции Андрея Сибиги.

"Мы, украинцы, может повлиять на такую несправедливость и часто сознательную информационную пропаганду, направленную против нас" - написала Татьяна Сибига.

"Укринформ" приводит ее слова о том, что несоответствие было обнаружено при подготовке отдельных проектов кулинарной дипломатии в Турции.

"Организовывали мастер-класс по приготовлению борща на английском языке, также делали презентацию на турецком языке. Решила проверить написание слова "борщ" на разных языках: английском, французском, немецком и, конечно, турецком, тогда и обнаружила на странице Википедии турецкой, что борщ - это якобы достояние русской кухни", - рассказала Сибига.

Напомним, что в Украине официально признали борщ своим национальным блюдом, а телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко будет добиваться еще и включения супа в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского.

О битве за борщ между Украиной и Россией написали даже в The New York Times.