Власти Армении через Россию обратилась к Азербайджану с просьбой дать отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджаркого района до 25 ноября.

Об этом заявил помощник президента республики Хикмет Гаджиев, передает "РБК".

"Учитывая загруженность единственной дороги из Кельбаджара в Армению и погодные условия, Азербайджан ответил на просьбу Армении согласием", - сказал он.

В то же время Гаджиев уточнил, что дата освобождения остальной части территории останутся прежними.

Напомним, на выезде из Нагорного Карабаха, где недавно урегулировали военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, образовалась пробка. По итогам войны 2020 года Азербайджан вернул себе часть территорий, после этого проживающие там армяне покидают населенные пункты. К примеру, в Кельбаджаре образовалась многочасовая пробка.

Также "Страна" рассказывала, что 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. Согласно документу, Армения возвращает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Последний переходит под контроль Баку последним - до 1 декабря 2020 года.