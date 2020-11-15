Сегодня в семи городах Украины проходит второй тур местных выборов. Явка избирателей на 12:00 составляет только 8,6%. Это очень низко даже по меркам местных выборов 2020 года.

Об этом сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА на своей странице в Facebook.

"По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 15 ноября в 7 городах явка избирателей на 12:00 составила 8,6%", - говорится в сообщении.

Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине на это время явка составляла 13,5%.

Фото: Facebook/Громадянська мережа ОПОРА

Ранее мы писали, что пятая часть участков на местных выборах открылись не вовремя.

Также "Страна" рассказывала, что в воскресенье, 15 ноября, в сети обсуждают низкую явку на выборах мэра в Одессе во втором туре. Об этом пишут жители города. В частности, низкая явка днем была в участке на улице Маразлиевской в исторической части Одессы.