Президент России Владимир Путин сообщил, что сам писал соглашении лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Об этом он сказал за кадром во время записи сюжета телеканала "Россия 1" о подписании заявления лидеров стран по Карабаху.

Владимиру Путину предложили еще раз пробежать текст глазами перед подписанием: "Почитаете?"

На что он ответил: "Да, нет. Что его читать? Я же это писал".

Кадры опубликовал журналист Дмитрий Смирнов у себя на канале в Telegram.

Напомним, на выезде из Нагорного Карабаха, где недавно урегулировали военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, образовалась пробка. По итогам войны 2020 года Азербайджан вернул себе часть территорий, после этого проживающие там армяне покидают населенные пункты.

Также "Страна" писала, что 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. Согласно документу, Армения возвращает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Последний переходит под контроль Баку последним - до 1 декабря 2020 года.