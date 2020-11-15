В воскресенье, 15 ноября, в Минске во время массовых протестов, которые не прекращаются в стране с начала августа, около станции метро "Пушкинская" слышны взрывы. Сообщается об одной раненной, предположительно от осколка светошумовой гранаты.

Об этом сообщает ТАСС с места событий.

По словам корреспондента, в центре Минска сосредоточено много силовиков, в том числе бойцов внутренних войск. Также стоит водомет. Протестующих разгоняют и массово задерживают. В районе станции метро "Пушкинская" на земле сидит женщина с перевязанной ногой. По словам очевидцев, она была ранена "осколком светошумовой гранаты".

Колонну из нескольких сотен человек, которая выдвинулась в сторону улицы Орловской, встречает кордон силовиков. Еще одна большая колонна сформировалась и в жилом микрорайоне Зеленый Луг.

Позже стало известно, что силовики прибыли на улицу Червякова, где собрались протестующие. Были слышны взрывы светошумовых гранат.

Ранее "Страна" писала, что в столице Беларуси, Минске, в понедельник, 9 ноября, начался марш пенсионеров и медиков против полицейского насилия.

Также мы рассказывали, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планировал провести в стране перевыборы после первых массовых протестов по окончании избирательного процесса, но президент России Владимир Путин его якобы отговорил.