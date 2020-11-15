В воскресенье, 15 ноября, в сети обсуждают низкую явку на выборах мэра в Одессе (второй тур).

Об этом пишут жители города. В частности, низкая явка днем была в участке на улице Маразлиевской в исторической части Одессы.

Судя по фотографиям из Одессы - явка действительно низкая.

Выборы в Одессе 15 ноября. Фото: Страна

Напомним, что сегодня в семи украинских городах проходит второй тур выборов мэра. Из них четыре областных центра - Одесса, Сумы, Луцк и Херсон.

В Одессе за кресло мэра борются действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп от "Оппозиционной платформы", бывший губернатор области Николай Скорик.

Детально о раскладах накануне выборов "Страна" рассказывала в материале Битва за Одессу. Каким будет второй тур выборов мэра города и кто в нем победит.

Труханова негласно поддерживает власть, чтобы не допустить победы представителя конкурирующей со "слугами народа" партии. Также за действующего мэра призвали голосовать в "Европейской солидарности".