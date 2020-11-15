Судья Конституционного суда Петр Филюк попал в земельный скандал на Волыни. Он является фигурантом уголовного дела, которое ведет Нацполиция.

Речь о тысяче гектар сельскохозяйственной земли, которую ранее перевели из собственности госпредприятия "Победа" на баланс Бакивцевского сельсовета.

Полиция считает, что это было сделано незаконно. И что землю стоимостью 55 миллионов гривен планируют в дальнейшем переоформить на третьих лиц. Поэтому в 2020 году было открыто несколько дел, в рамках которых следователь и прокурор требовали наложить на угодья арест.

Однако суды Волынской области отказывали в этом. Наиболее характерный прецедент был, когда отказ вынесла племянница судьи КСУ Филюка - судья Луцкого горрайонного суда Татьяна Филюк.

Копия отказного решения суда есть в распоряжении "Страны".

Как рассказали "Стране" источники, близкие к следствию, история началась еще в 2016 году, когда при невыясненных обстоятельствах "потерялся" оригинал государственного акта на землю от 1994 года, выданный "Победе".

В 2016 году чиновники Бакивцевского сельского совета без согласования в облгосадминистрации подготовили новый генплан, включив туда границы сельхозугодий "Победы". Правда, областная администрация не утвердила это расширение.

Потом начались судебные тяжбы, которые одну за другой госпредприятие проигрывало. А в 2020 году Нацполиция открыла дело о злоупотреблении служебным положениям чиновниками Бакивцевского сельсовета, местного Госгеокадастра, нотариусом, судьями и другими лицами.

Согласно фабуле дела, эта группа оформила в Госреестре коммунальную форму собственности на земли площадью 970 га, которые находятся в постоянном пользовании госпредприятия "Победа".

Свидетели дали показания, что отъем земли планировался в пользу ООО "УкраинаБаев", которое, по их данным, контролируется судьей КСУ Филюком и рядом других лиц.

Правоохранители трижды с июня по сентябрь обращались в Луцкий межрайонный суд и Апелляционный суд Волынской области с ходатайством о наложении ареста на участки. Но суды отказывали. Как рассказывают источники "Страны" в следствии, с судьями на Волыни "проводят работу" люди судьи КСУ Филюка.

В итоге дело передали на Житомирщину, где Королевский районный суд 2 ноября все же арестовал указанные участки. При этом решение суда в реестре еще не появилось.

Источники, близкие к следствию, рассказали "Стране", что 6 ноября судья КСУ и "аграрий" Волошенюк встречались в Киеве и решали, как отменить арест имущества через Житомирский областной апелляционный суд.

Также в деле фигурирует глава волынского Госгеокадастра Николай Заика, который является соседом Петра Филюка в селе Тарасово под Луцком. Ему следствие приписывает намерение перераспределения земли в частные руки после снятия с нее ареста.

Петр Филюк стал судьей КСУ в октябре 2019 года.