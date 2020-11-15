Мэр Львова Андрей Садовой, который отказался вводить карантин выходного дня в городе, объявив субботу и воскресенье рабочими днями, подвел итоги 14 ноября. Также он пообещал предпринимателям судиться с полицией, которая выписывает протоколы.

Об этом Садовой сообщил на своей странице в Facebook.

"Первая рабочая суббота подошла к концу. В Центре поддержки предпринимательства работали 50 наших консультантов и юристов. Проработали сотни звонков, сделали 50 выездов на места, где требовалась юридическая помощь", - рассказал он.

Садовой также отметил, что лояльно относится к действиям правоохранителей, однако пообещал им скорые судебные разбирательства.

"Ничего личного, вы делаете свою работу, а мы свою. У нас есть достаточно оснований, чтобы все сегодняшние протоколы обжаловать в суде и признать их недействительными", - подчеркнул мэр.

Он призвал предпринимателей приносить полицейские протоколы в городской совет. "Будем помогать обжаловать", - пообещал Садовой.

Ранее "Страна" писала, что во Львовской области карантин выходного дня в субботу нарушили 248 заведений.

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