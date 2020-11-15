В результате дорожно-транспортных происшествий в Украине за десять месяцев текущего года скончались почти три тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

"2842 потерянные жизни. Именно столько украинцев погибло на дорогах страны за 10 месяцев этого года. Статистика шокирует и огорчает. Эти жизни оборвались внезапно. Кто-то думал, что это не может случиться с ним. Кто-то надеялся на удачу. А кто-то просто не ожидал, что злой рок ждет за углом. Но их жизни и судьбы изменились в одночасье", - говорится в сообщении.

В связи с этим правоохранители призвали водителей придерживаться правил дорожного движения.

Напомним, в субботу, 14 ноября, в Шевченковском райсуде Киева взяли под стражу водителя такси, который врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли две женщины и были ранены еще два человека.

Также мы публиковали видео этой жуткой аварии.