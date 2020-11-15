В воскресенье, 15 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов в семи городах. Наблюдатели уже фиксируют нарушения. Так, 19,08% участков для голосования начали свою работу раньше 8:00 часов, а на 0,76% УИК голосование не началось и после 8:30.

Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

"19,08% участков для голосования начали свою работу раньше 8:00 часов, а на 0,76% УИК голосование не началось и после 8:30. На 80,15% УИК избирателям предоставили возможность проголосовать вовремя", - сообщили в ОПОРЕ.

Наблюдатели на 97,71% избирательных участков сообщили, что они имели возможность полноценно наблюдать за подготовительным заседанием УИК и началом процесса голосования. На 2,29% представители ОПОРЫ столкнулись с препятствиями для их наблюдения за качеством избирательных процедур.

"По данным наблюдателей, около 16% УИК не придерживались требований относительно времени проведения подготовительного заседания, на котором имеют право присутствовать официальные наблюдатели и другие субъекты избирательного процесса. Подготовительные заседания также сопровождались отдельными процедурными нарушениями. Почти 10% участков не обеспечивали введение протокола заседания", - отметили также в гражданской сети.

Мы писали, что на втором туре местных выборов уже фиксируют первые нарушения. Одну наблюдательницу не пустили на участок, а некоторые комиссии не вели протоколы заседания утром.

"Страна" ведет текстовый онлайн всего самого на выборах важного с места событий. Напомним, что сегодня выбирают мэров городов, где ни один из кандидатов не набрал более 50% в первом туре.