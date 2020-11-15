Европейский комиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в ближайшее время будет создан ЕС здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний. В случае необходимости, ведомство будет объявлять режим ЧС.

Об этом чиновница рассказала во время пресс-конференции в Брюсселе, передает DW.

"Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии", - напомнила она, указав на "отсутствие подготовки, нехватку медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования".

При этом ведомство будет действовать независимо от Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в мире, по состоянию ну утро субботы, 14 ноября, перевалило за 53 млн человек. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.

Также "Страна" рассказывала, что в Мексике за сутки 14 ноября зафиксировали 5 тыс. 860 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество зараженных в стране перешагнуло отметку в 1 млн человек.