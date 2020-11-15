В рядах ВСУ обнаружен 121 новый случай коронавируса. Фото: Facebook/ Командування Медичних сил Збройних Сил України

По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в рядах украинской армии зафиксировали 121 новый случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ у себя на странице в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрирован 121 новый случая заболевания на острую респираторую болезнь covid-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала эпидемии коронавирусом в украинской армии переболели 5 401 человек. На данный момент болеют 2 444 бойца.

Коронавирус в ВСУ заразился за сутки 121 человек. Скриншот: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 ноября за сутки зафиксировали 10 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это первое понижение после трех дней антирекордов. Среди заболевших 420 детей, а также 391 сотрудников сферы медицины.

Также "Страна" писала, что в Киеве сегодня утром подтвердились 921 новый случай заражения коронавирусом.

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