В воскресенье, 15 ноября, жители Харькова и в Сумской области в социальных сетях делятся фото первого снега, который выпал ночью.

Накануне первый снег в Харьковской области прогнозировали в местном центре по гидрометеорологии.

"Под влиянием малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины, 15 и 16 ноября погода в Харьковской области несколько изменится. Вечером в воскресенье и в течение понедельника ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. На востоке области 16 ноября снег будет умеренным со слабой метелью, ожидается формирование временного снежного покрова. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица, будьте внимательны", - сообщали синоптики.

Фото: Павел Баглай/Instagram.com

Снег также выпал в городе Шостка Сумской области.

Снег в Шостке. Фотографии соцсетей

Напомним, что по прогнозам синоптиков, в Украине 15 ноября местами ожидается мокрый снег, в центральных и северных регионах будет дождить. В восточных и центральных регионах синоптики прогнозируют ночные заморозки.

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