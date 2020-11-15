Правоохранители задержали в Чернобыльской зоне трех киевлян. При себе они имели металлоискатели, а также травматический пистолет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел у себя на странице в Facebook.

"Двое мужчин и женщина, жители столицы, незаконно проникли в зону с целью экстремального туризма. Нарушители имели с собой металлоискатели и лопаты, кроме того, у одного из мужчин наряд обнаружил травматический 9-мм пистолет марки ПМ-Т, и три магазина, снаряженные патронами к нему. Как выяснилось, разрешения на право ношения и хранения пистолета киевлянин не было", - говорится в сообщении.

Силовики уже составили по данному факту административный протокол, а травматический пистолет изъяли.

В зоне отчуждения ЧАЭС силовики задержали трех киевлян. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский рассказал, что уже через 50-60 лет люди смогут жить в 30-километровой зоне вокруг Чернобыльской атомной электростанции, однако 10 километров вокруг ЧАЭС навсегда останутся зоной отчуждения.

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