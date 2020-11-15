По состоянию на утро воскресенья, 15 ноября, в Киеве подтвердились 921 новый случай заражения коронавирусом

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко у себя на странице в Telegram.

"Количество обнаруженных больных в Киеве за прошедшие сутки – 921. 15 случаев – летальных. Всего от коронавируса в нашем городе за период пандемии умерли 965 человек. Подтвержденных случаев заболевания на covid-19 на сегодня в столице уже 50 620", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди зараженных есть:

525 женщин (от 18 до 97 лет);

343 мужчины (от 18 до 93 лет);

25 девочек (от 11 месяцев до 17 лет);

28 мальчиков (от 3 лет до 17).

Кличко рассказал, что среди заболевших есть 42 медика. Госпитализировать пришлось 57 человек.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки в Дарницком районе – 124, в Оболонском – 121, а в Деснянском – 120", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 ноября за сутки зафиксировали 10 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это первое понижение после трех дней антирекордов. Среди заболевших 420 детей, а также 391 сотрудников сферы медицины.