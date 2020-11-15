Археологи Национального заповедника Хортица обнаружили на острове захоронение скифского воина. Уникальной находке примерно 2500 лет.

Об этом сообщили в заповеднике Хортица.

"Экспедиция Национального заповедника Хортица в течение двух месяцев работала на грунтовом скифском могильнике. Нам удалось найти неразграбленное, что является редкостью, скифское захоронение", - рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Никоненко.



Как сообщили участники археологической экспедиции Укринформу, похороненный скиф был лучником, кочевником, большую часть времени проводил на коне. На момент смерти мужчине было 35-40 лет.

Похороненный воин, по древним меркам, был гигантом - его рост составляет около 1,8 метра. Скифы обычно имели рост 1,6 м.

Фото: Заповедник Хортица

Археологи уверены, что скиф был воином-лучником, кочевником. На тазовых костях исследователи увидели следы, которые говорят о том, что он проводил на коне большую часть времени, а его хорошая сохранность зубов свидетельствует о том, что похороненный скиф хорошо питался.

Вход в катакомбу, в которой нашли захоронение, был построен из множества камней. Это, по мнению историков, свидетельствует о незаурядном статусе покойника в скифском обществе.

Фото: Заповедник Хортица

"Это не земледелец, это воин-скиф. Захоронению 2500. Погребальное сооружение было глубокой. Глубина могильной ямы - 3 метра. Она была непростая, это катакомба, то есть сначала вырывали входную яму, потом делали нишу - подземное здание, подземный дом, куда клали погибшего. Вход в яму застраивали из больших камней. Обычно, это один два камня, а мы имеем дело с большим количеством камней, часть которых весит более 200 кг. Люди очень старались, чтобы его похоронить, то есть это не рядовой человек … Конечно, он не принадлежит к царской семье, но это важный представитель своего племени", - рассказали археологи.

В захоронении также обнаружили железный нож с костяной рукояткой, остатки колчана с бронзовыми стрелами и жертвенную пищу — остатки барана.

Это первая с 1992 года находка полностью уцелевшего, а не ограбленного скифского захоронения на острове и с научной точки зрения, это очень большая удача.

Археологи говорят, что подобные находки на Хортице свидетельствуют о том, что остров был важным скифским местом, где располагалось городище, мимо которого проходили переправы, и место торговли с греческими купцами.

Фото: Заповедник Хортица

Ранее "Страна" писала, что в районе Кадирли южной турецкой провинции Османие археологи нашли древнюю мозаику с изображением женщины. Ученые назвали находку "Моной Лизой Кардили" из-за схожести со знаменитой картиной Леонардо да Винчи.

Также мы рассказывали, что в Британии за миллионы долларов продали древнеримскую золотую монету в честь убийства Цезаря.