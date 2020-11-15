"Страна" продолжает отслеживать подробности вчерашнего скандала, связанного с силовой акцией правоохранителей в ресторане "Гавана" на Набережном шоссе, 28 в Киеве. По данным наших источников в Нацполиции, изначально вся эта история была организована активистами "Стоп коррупции".

Под видом посетителей трое представителей этой организации проникли в помещение ресторана, который, по их заявлению, работал за закрытыми дверями, сделали заказ и вызвали полицию. На место прибыл экипаж патрульных, но входные двери им не открыли и помешали это сделать "тайным посетителям" из числа активистов.

Учитывая связи "Стоп коррупции" в столичной полиции сразу пошли звонки лично начальнику полиции Киева Андрею Крищенко и тот уже сам прибыл в ресторан с бойцами спецподразделения и начальником полиции Печерского района.

Под рестораном их встретил представитель "Стоп коррупции" и заявил, что внутри насильно удерживают троих его коллег-журналистов из общественной организации, которые там проводят журналистское расследование.

Спецназ тут же по указанию Крищенко пошел на штурм ресторана, взломал дверь и положил лицом в пол всех, кто был внутри ресторана, выпустив при этом троих засевших внутри "тайных посетителей".

При этом активисты заявили, что одного из них избила охрана ресторана и их всех насильно удерживали в помещении, при этом момент нанесение ударов даже засняли на видео, которое передели полиции. Внутри ресторана "Гавана" также выявили кроме персонала и активистов еще и 16 посетителей.

В результате штурма на директора "Гаваны" Романа Немченко был составлен административный протокол по статье 44-3 КУоАП за нарушение постановления Кабмина от 11.11.2020 года.

Кроме того, учитывая что трое представителей "Стоп коррупции" написали заявления о препятствовании их журналистской деятельности, также полицией были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 171 УК Украины - препятствование журналистской деятельности служебным лицом. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - до 5 лет ограничения свободы.

В тоже время совладелец ресторана "Гавана" Дмитрий Федотенков в комментарии "Стране" опровергает версию полиции.

"Внутри ресторана находилась компания из 14 человек моих знакомых, вместе с директором ресторана и сотрудниками, которые обслуживали клиентов на вынос. Чтоб был понятен масштаб проблемы, "Гавана" это ресторан на 300 посадочных мест. Он был закрыт для наших целей. В какой-то момент появилась группа провокаторов из "Стопкорупции". Они обманным путём зашли внутрь. Сели и вызвали полицию. Мы предложили им выйти. Они объявили себя заложниками и заявили, что уйдут в сопровождении полицейских - никак иначе. В скором времени приехали два автобуса с полицейскими, в масках и с автоматами.

Выломали дверь, вломились в ресторан, обнялись с провокаторами и уложили на пол четверых наших людей, в том числе директора ресторана, который не оказывал никакого сопротивления. Заломали руки, нанесли телесные повреждения.

Сейчас ведутся следственные действия, работают наши адвокаты. Мы этого так просто не оставим. И все виновные, в том числе провокаторы, понесут ответственность за вчерашний инцидент”, - заявил "Стране" Федотенков.

Напомним, что 14 ноября "Страна" вела онлайн, как проходит первый день карантина выходного дня в Украине.