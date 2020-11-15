На втором туре местных выборов, которые проходят в Украине в воскресенье, 15 ноября, в семи городах уже фиксируют первые нарушения. Одну наблюдательницу не пустили на участок, а некоторые комиссии не вели протоколы заседания утром.

Об этом сообщила пресс-служба Гражданской сети ОПОРА.

Так, наблюдательницу Гражданской сети ОПОРА не допустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии №071104, работающей на специальном избирательном участке. Инцидент произошел в день повторного голосования по выборам городского головы Луцка.

На избирательном участке №070296, что в селе Жидичин Луцкой общины, один член комиссии проверял документы и выдавал бюллетени.

Также в день повторного голосования по выборам городского головы Луцка отдельные участковые избирательные комиссии после начала утренних заседаний не вели протоколов утреннего заседания, указывают наблюдатели.

На участке № 320772 в городе Украинке комиссия раньше времени начала первое заседание. Кроме того, на одном из участков в Украинке Киевской области, член ЦИК заранее заполняла избирательные бюллетени, добавили наблюдатели.

В городе Украинка Киевской области, на избирательном участке №320767 в день повторного голосования наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала, как секретарь комиссии начала заполнять протокол о подсчете голосов, не дождавшись завершения голосования.

На избирательных участках в Каменце-Подольском не хватает урн для голосования. Так четвертый обязательный ящик для бюллетеней на участке №681336 члены комиссии решили не использовать из-за повреждения, поэтому заклеили его скотчем, перевернули и отставили в сторону.

"Страна" ведет текстовый онлайн всего важного, что происходит на избирательных участках во время второго тура местных выборов.

Также мы рассказывали, что в ЦИК пообещали, что карантин выходного дня на выборах не отразится.