В Мексике за сутки 14 ноября зафиксировали 5 тыс. 860 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество зараженных в стране перешагнуло отметку в 1 млн человек.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 1 млн 3 тыс. 253.1

По данным американского университета Джонса Хопкинса, Мексика стала одиннадцатой страной мира, в которой число инфицированных коронавирусом превысило 1 млн человек.

Ранее более миллиона инфицированных были зарегистрированы в США, Индии, Бразилии, Франции, России, Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии и Италии.

В то же время, по числу летальных исходов связанных с коронавирусом заболеваний Мексика с 98 тыс. 259 скончавшимися находится на четвертом месте после США, Бразилии и Индии.

Отметим, что большое количество зараженных коронавирусом фиксируют по всему миру. Так, из-за роста заболеваемости коронавирусом, власти Греции решили вернуть дистанционное обучение в школах и дошкольных заведениях. Франция готовится жить в условиях карантина до лета 2021 года.