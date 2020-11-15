Во время онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 15 стран подписали договор о создании крупнейшей зоны свободной торговли. В рамках договора в этих странах будут действовать сниженные торговые пошлины.

Об этом сообщает Reuters.

Соглашение "Всестороннее региональное экономическое партнерство" (ВРЭП) было подписано в кулуарах онлайн-саммита АСЕАН. Это первая сделка о свободной торговле между соперничающими экономиками Китая, Японии и Южной Корее. В ней могли участвовать и США, но ранее Дональд Трамп гвышел из соглашения

"Вскоре ВРЭП будет ратифицирован и вступит в силу, что будет способствовать восстановлению экономики после пандемии Covid", - сказал премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

По его словам, зона свободной торговли охватит 30% мировой экономики и 2,2 миллиарда человек.

Среди стран-участников Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия, Бруней, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.

Напомним, Украина и Турция согласовали почти все положения о зоне свободной торговли между странами. Сейчас взаимный товарооборот растет более 95% положений соглашения о зоне свободной торговли.

Ранее "Страна" писала, что Нетаньяху договорился с Зеленским расширить соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.