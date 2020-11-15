Украинские предприниматели собираются на акцию протеста против введения карантина выходного дня в стране. ФОПы организуют митинг под Верховной Радой Украины в понедельник, 16 ноября.

Об этом написал на своей странице в Faceboook глава движения #SaveФОП Сергей Доротич.

"Коллеги. Готовим плакаты к завтрашней акции под Верховной Радой Украины. Не забывайте, что наши плакаты должны быть заметными и убедить власть не нарушать наше ПРАВО НА ТРУД!", - написал предприниматель.

Это уже не первая попытка бизнеса отстоять право работать после начала второй волны коронавируса в Украине. Ранее "Страна" писала, что 11 ноября, в Киеве у здания Кабинета министров собрались предприниматели и рестораторы, работники сферы услуг, которые выступали против введения "карантина выходного дня". К ним присоединились также сотрудники кинотеатров.

Они утверждают, что введение ограничений на работу в субботу и воскресенье будет означать для них потерю всей выручки.

Ранее ФОПы также митинговали после провала проекта по РРО, который бы обеспечил отсрочку по кассовым аппаратам.