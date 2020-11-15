Заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что Верховная Рада на следующей пленарной неделе будет работать, несмотря на вспышку коронавируса.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас запланирована полноценная неделя работы Рады. Но, опять же, чтобы внести изменения в календарный план, нужно хотя бы собраться во вторник и совместно выработать это решение. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций и, очевидно, какой-то из этих вариантов будет выбран", - сказала она.

В то же время Кравчук уточнила, что "однозначно во вторник пленарное заседание Рады состоится".

"Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но надо смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. Очевидно, в понедельник модель работы будет совместно найден", - рассказала она.

Напомним, заседание фракции "Слуга народа", которое должно пройти в понедельник, 16 ноября, перед пленарным заседанием Рады во вторник, находится под угрозой срыва из-за большого количества зараженных коронавирусом нардепов.