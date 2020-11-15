Президент США Дональд Трамп, обвиняющий обвинил демократов в фальсификациях на выборах президента-2020, сообщил, что нужно остановить пересчет голосов в Джорджии, поскольку это не имеет смысла, пока там не разрешат сверять подписи.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Речь идет о том, чтобы комиссии сверяли подписи на отправленных по почте бюллетенях с теми, которые американцы оставили при регистрации на выборы.

"Пересчет вручную, который происходит в Джорджии, - это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть (победу) на выборах!" - написал Трамп.

Twitter уже добавил к посту пометку "Это заявление о мошенничестве на выборах оспаривается".

Ранее в Джорджии решили посчитать голоса избирателей в ручном режиме. Штат дает победителю 16 голосов выборщиков.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября.

7 ноября ведущие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена. Официально итоги еще не были подведены.

Ранее "Страна" писала, что тысячи сторонников Трампа протестуют у Белого дома против фальсификаций на выборах президента США.

Также мы рассказывали, что Трамп заявил, что в Филадельфии и Питтсбурге было запрещено просматривать больше полумиллиона голосов, а это означает, что он победил в Пенсильвании.