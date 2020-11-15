После многотысячного марша в поддержку президента США Дональд Трампа в Вашингтоне, произошли стычки.

Об этом сообщает NBC News.

Акция "трампистов" начались днем 14 ноября. Демонстранты требовали прекратить кражу голосов и оспаривали результаты подсчета голосов на выборах президента. Их поприветствовал сам Трамп. Он помахал им из окна машины.

К вечеру на улицы вышли противники Трампа из числа участников движения BLM (Black Lives Matter). И сразу же начались драки и погромы.

Так, у отеля Willard InterContinental, где остановились участники акции в поддержку Трампа, прошла группа левых радикалов с красно-черным анархистским флагом и самодельными щитами с надписью BLM.

Они выкрикивая оскорбления в адрес протестующих, перевернули стенд с протрамповской атрибутикой и сожгли его.

В результате в Вашингтоне произошли столкновения. Один человек получил ножевое ранение. Пострадали двое полицейских. Были арестованы 20 человек.

Напомним, что ранее Дональд Трамп одобрил митинги в свою поддержку, участники которых протестуют против фальсификаций выборов. Он сказал, что постарается прийти на один из них.