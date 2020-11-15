В воскресенье, 15 ноября, в семи городах Украины пройдет второй тур местных выборов, на котором будут выбираться городские головы.

Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии.

Так, за кресло городских голов будут бороться кандидаты в таких городах:

Одесса – действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Николай Скорик;

Херсон – бывший мэр Владимир Сальдо и действующий парламентарий из группы "За майбутнє" Игорь Колихаев;

Луцк – советник действующего мэра Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба;

Сумы – действующий мэр Александр Лысенко и председатель райрады Вадим Акперов;

Украинка – кандидат от партии "Слуга народа" Оксана Кирилюк и кандидат от "Евросолидарности" Александр Туренко;

Каменец-Подольский – председатель партии ВО "Свобода" Михаил Поситко и директор благотворительного фонда "Мы – каменчане" Владимир Мельниченко.

Краматорск – действующий мэр Андрей Панков и один из директоров "Энергомашспецстали" Александр Гонаренко.

Напомним, в преддверии второго тура местных выборов в ряде регионов Украины, Центральная избирательная комиссия на очередном собрании внесла корректировки в состав множества Территориальных избирательных комиссий, таким образом уволив сразу более пяти тысяч человек.

Ранее мы писали, каким будет второй тур выборов мэра Одессы.

Также мы ведем онлайн, как проходят выборы 15 ноября в Одессе.