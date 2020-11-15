За прошедшие сутки, 14 ноября, противник на Донбассе три раза обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В районе населенного пункта Водяное, что в Приазовье, в обеденное время стреляли из автоматического станкового гранатомета.

Об этом сообщает штаб ООС.

На втором участке, одновременно с гранатометами различных систем, стрелковым оружием зафиксировано открытие огня снайпером противника со стороны Ужовки.

"Для сохранения жизни и здоровья украинских защитников наши воины дали адекватный ответ, после чего режим тишины был восстановлен", - сообщает прес-служба штаба.

Боевых потерь и ранений в ВСУ вследствие вражеских выстрелов не было. С начала текущих суток, 15 ноября, противник один раз нарушил режим прекращения огня, сделав несколько неприцельных выстрелов в районе Марьинки.

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