В воскресенье, 15 ноября, в Республике Молдова стартовал второй тур президентских выборов. Участки будут работать с 07:00 до 21:00.

Об этом сообщает Noi.md.

Так, на пост государства во втором туре будут претендовать действующий президент Игорь Додон, а также бывший премьер-министр Майя Санду, который баллотируется от партии "Действие и солидарность".

Согласно кодексу о выборах, чтобы стать победителем на президентской гонке, нужно набрать не менее 50% голосов избирателей. На данный момент известно, что в Государственном реестре избирателей зарегистрировано 3 287 140 граждан.

Напомним, в преддверии второго тура президентских выборов в Молдове, которые назначены на 15 ноября, за сутки насчитали рекордную заболеваемость коронавирусом - более 1 400 человек.

Как сообщала "Страна", в Молдове накаляются страсти перед схваткой действующего президента Игоря Додона, считающегося "пророссийским", и экс-премьера Майи Санду, с "прозападной" позицией. К назначенному на 15 ноября второму туру президентских выборов кандидаты подходят почти с равными шансами на победу. От исхода голосования зависит, будет ли новый Майдан и начнется ли обострение в Приднестровье. "Страна" разбиралась, что происходит в Молдове накануне второго тура и каковы прогнозы развития событий.