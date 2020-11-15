В Украине по состоянию на утро 15 ноября за сутки зафиксировали 10 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это первое понижение после трех дней антирекордов. Среди заболевших 420 детей, а также 391 сотрудников сферы медицины.

Об этом говорят данные Министерства здравоохранения страны.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+921), Запорожской (+868), Харьковской (+713), Одесской (+692) и Киевской (+692) областях.

Всего за сутки проведено 44 505 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 36 000, методом ИФА - 8505.

С начала пандемии в стране зафиксировали уже 535 857 случаев заражения. Умерли от коронавируса 9603 (+95) человека, выздоровели - 241 444 (+2633). Активными больными остаются 294 413 пациентов.

Ранее "Страна" писала, что Министр здравоохранения Максим Степанов заразился коронавирусом.

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