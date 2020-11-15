В Украине 15 ноября местами ожидается мокрый снег, в центральных и северных регионах будет дождить. В восточных и центральных регионах синоптики прогнозируют ночные заморозки.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

Теплее и суше всего будет в западных областях страны. В Ужгороде, Львове, Луцке, Ровно, Тернополе, Ивано-Франковске, Черновцах и Хмельницком ожидается +6...+10 градусов днем и +2...+5 ночью, без осадков.

В Житомире и Виннице температура будет находиться в тех же диапазонах, однако ожидается небольшой дождь.

В Чернигове +4...+6 днем и до +3 ночью с небольшими осадками. В соседних Сумах ночная температура опустится до -2, а жителям стоит подготовиться к мокрому снегу.

Черкассы, Полтава и Кропивницкий будут с небольшими дождями. Температура днем +5...+8, ночью +1...+3. В Полтаве будет прохладнее - около +3 днем и до -1 ночью.

Днепр и Запорожье тоже подморозит, но без осадков - около +5 днем и до -2 ночью.

Харьков, Луганск и Донецк ожидает сухая погода с +2...+4 днем и до -2 ночью.

Одесса, Николаев, Херсон и Крым традиционно будут теплее многих регионов - там до +10 днем и до +6 ночью, без осадков.

Скриншот: Укргидрометцентр

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