В субботу в Вашингтоне состоялся обещанный сторонниками Трампа марш в его поддержку.
Десятки тысяч "трампистов" (по подсчетом самого Трампа - сотни тысяч) съехались в столицу США из разных уголков страны - машинами, целыми автобусами и самолетами. Фаны действующего президента прошлись с американскими флагами и стягами с фамилией Трампа по центру до Верховного суда, требуя "остановить воровство" голосов.
Вопреки предсказаниям оппонентов, марш оказался многочисленным. Фото: Facebook
Люди держали плакаты и транспаранты "Мертвые не голосуют", "Молчаливое большинство заговорило", "Байден принадлежит Китаю" и скандировали "Еще четыре года!".
Трамписты из разных уголков США "оккупировали" Вашингтон. Фото: Facebook
Вспоминали и Украину, с которой связан коррупционный скандал с Байденом.
Протестующая из Пенсильвании Оливия Татро вышла с плакатом: "Извини, Джо. Это не Украина. Победил Трамп". В комментариях некая Джули Хатч поддерживает: "В точку. А теперь, пожалуйста, забирай своих монстров (имеется в виду Байден, - Ред.) и переезжай в Украину".
В беседе со "Страной" Татро призналась, что раньше не знала даже, где находится Украина.
"Только на этих выборах все американцы узнали об Украине - из-за скандала с Байденом, сын которого там, как оказалось, греб лопатой деньги. И папа был в доле. И после этого его хотят провозгласить президентом США. Немыслимо. Вот пусть и становится президентом Украины. А в Америке обманывать и воровать не позволим", - говорит Татро.
"Извини, Джо. Это не Украина! Выиграл Трамп", с таким плакатом вышла протестующая из Пенсильвании. Фото: Facebook
"Майдан Трампа" поначалу проходил вполне мирно.
Сам президент в начале марша приехал поприветствовать сторонников, чем вызвал ажиотаж - люди ринулась к его кортежу. Президент помахал фанам через стекло бронированного джипа - и поехал дальше.
Трамп решил не изменять субботней традиции - и снова поехал в свой гольф-клуб в соседней Вирджинии играть в гольф, как и в прошлую субботу, когда СМИ объявили о победе на выборах демократа Байдена.
Трамп проехал мимо своих поклонников - и укатил в свой гольф-клуб, где играет по субботам. Фото: Facebook
Говорят, на гольф-полях он не просто проводит уик-энд, а встречается с важными людьми по важным вопросам. Тем не менее недоброжелатели президента уже назвали эту поездку "удивительно неуклюжим жестом" в ситуации, когда власть Трампа в опасности и тысячи его сторонников фактически "оккупировали" Вашингтон - впервые за время его правления.
Сторонники Трампа бросились к проезжавшему с ним кортежу. Республиканец поприветствовал их через окно
Впрочем, сами трамписты обещают не останавливаться и протестовать каждую субботу. На 21 ноября, например, созывают марш на колесах - мото- и вело-рейд "Свободы".
Трамп традиционно прокомментировал происходящее в своем "Твиттере", раскритиковав СМИ за то, что они занижают реальное количество участников акции.
"Сотни тысяч человек проявляют свою поддержку в Вашингтоне. Они не потерпят подтасованные и коррупционные выборы", - написал Трамп в Twitter.
За Трампа вышли с транспарантами "Молчаливое большинство заговорило". Фото: Facebook
Он также потребовал остановить пересчёт голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательная комиссия не начнёт сверять подписи избирателей.
"Не дайте радикальным левым демократам украсть [победу] на выборах", - добавил он.
Сторонник Трампа с плакатом "Иисус - мой спаситель, Трамп - мой президент". Фото: Facebook
В том, что "победа украдена", уверено большинство трампистов.
"Через суды вряд ли удастся добиться справедливости, они побоятся выносить решения по политическим вопросам. Но я все равно буду стоять за моего президента Трампа до конца. Он спаса Америку, теперь мы должны спасти его", - сказала "Стране" Шэннон Лансер из техасского Остина, которая приехала в Вашингтон на машине вместе с мужем и 10-летним сыном поддержать Трампа.
Вашингтон проголосовал за Байдена, но в день марша за Трампа вышло всего пару десятков его сторонников. Город был заполнен трампистами со всей Америки. Фото: Facebook
"Интересно, сможет ли Америка подать иск против Байдена за кражу наших голосов. 72 миллиона американцев (столько проголосовали за Трампа - почти половина избирателей, - прим. ред.) против Джо Байдена, это будет что-то", - написал в группе "трампистов" в Facebook Робин Форд.
Дэниэл Браун из штата Мичиган рассказал нам, что приехал с группой друзей на автобусе и планирует оставаться в Вашингтоне "до победы".
"На следующую акцию 21 ноября точно приду. Нельзя просто так позволить украсть выборы у американцев. Демократы думали, что мало кто придет, а на самом деле было море людей. И выйдет еще больше - у нас будет время подготовиться", - уверен Браун.
Поддержать Трампа приехали целыми семьями. Фото: Facebook
Кстати, сторонников Байдена на альтернативный митинг вышло всего несколько десятков - несмотря на то, что в Вашингтоне больше 90% избирателей проголосовали за кандидата от демократов.
Поэтому накануне прочили большую стычку между "трампистами" и "байденистами".
Американки с плакатами "Фармеры - за Трампа". Фото: Facebook
И драки все-таки начались, но уже ночью, после марша.
Поздно вечером "антитрамписты" и участники движения BLM начали хулиганить - жечь флаги с символикой предвыборной кампании Трампа и его фирменные бейсболки, взрывать петарды.
Сторонники Трампа тут же подтянулись и начали выкрикивать ругательства в адрес оппонентов.
В некоторых местах тут же начались потасовки.
Так, автор Daily Caller Мэтью Миллер поделился видео, которое он описал как "тотальную драку между Proud Boys (одни из сторонников Трампа - правая организация "Гордые парни", появлявшиеся на демонстрациях в разных штатах США с оружием, - Ред.) и Антифа на улицах".
На видео Миллера видно, как две группы дерутся на перекрестке, а люди вокруг скандируют ненормативную лексику.
Часть латиноамериканцев, кстати, тоже за Трампа, опровергая мнение, что вся "цветная Америка" против него. Фото: Facebook
Отметим, что многие сторонники Трампа просят не ассоциировать их с правыми радикалами.
"Они только дискредитируют движение за честные выборы. Мы не хотим, чтобы нас ассоциировали с "Гордыми парнями". Мы - это средний класс, обычные американцы, рабочие, фермеры, инженеры", - говорит нам Кимберли Адамс из Тампы во Флориде.
Тем временем команда Трампа пытается оспаривать результаты голосования в судах.
Идет процесс для нее тяжело.
В Аризоне группа юристов Трампа отозвала иск с требованием пересчитать голоса. Поводом для иска послужило утверждение, что некоторые законно поданные голоса были аннулированы.
В Мичигане судья отклонил иск двух наблюдателей-республиканцев, которые настаивали на том, что в округе Уэйн имел место подлог. В случае признания такого факта власти не смогли бы заверить результаты голосования в Детройте.
Участники марша фотографировались с "Трампом"-Суперменом и с "Байденом" в тюремной робе. Фото: Facebook
В Филадельфии, штат Пенсильвания, требования штаба Трампа аннулировать несколько партий почтовых бюллетеней были отвергнуты.
В Джорджии все же будет пересчитают голоса вручную, поскольку разрыв между кандидатами там был минимальным.
"А теперь будет серп и молот" - один из трампистов пугает коммунизмом, который может наступить после ухода Трампа. Фото: Facebook
В пятницу американские СМИ заявили, что Байден победил в штатах Джорджия и Аризона, а Трамп - в Северной Каролине и на Аляске. Таким образом, по их данным, кандидат от демократов получает 306 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270).
И, получается, чтобы вырвать победу Трампу нужно добиться пересмотра результатов голосования сразу в нескольких штатах, что является, очевидно, крайне непростой задачей.