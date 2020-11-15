В субботу в Вашингтоне состоялся обещанный сторонниками Трампа марш в его поддержку.

Десятки тысяч "трампистов" (по подсчетом самого Трампа - сотни тысяч) съехались в столицу США из разных уголков страны - машинами, целыми автобусами и самолетами. Фаны действующего президента прошлись с американскими флагами и стягами с фамилией Трампа по центру до Верховного суда, требуя "остановить воровство" голосов.

Вопреки предсказаниям оппонентов, марш оказался многочисленным. Фото: Facebook

Люди держали плакаты и транспаранты "Мертвые не голосуют", "Молчаливое большинство заговорило", "Байден принадлежит Китаю" и скандировали "Еще четыре года!".

Трамписты из разных уголков США "оккупировали" Вашингтон. Фото: Facebook

Вспоминали и Украину, с которой связан коррупционный скандал с Байденом.

Протестующая из Пенсильвании Оливия Татро вышла с плакатом: "Извини, Джо. Это не Украина. Победил Трамп". В комментариях некая Джули Хатч поддерживает: "В точку. А теперь, пожалуйста, забирай своих монстров (имеется в виду Байден, - Ред.) и переезжай в Украину".

В беседе со "Страной" Татро призналась, что раньше не знала даже, где находится Украина.

"Только на этих выборах все американцы узнали об Украине - из-за скандала с Байденом, сын которого там, как оказалось, греб лопатой деньги. И папа был в доле. И после этого его хотят провозгласить президентом США. Немыслимо. Вот пусть и становится президентом Украины. А в Америке обманывать и воровать не позволим", - говорит Татро.

"Извини, Джо. Это не Украина! Выиграл Трамп", с таким плакатом вышла протестующая из Пенсильвании. Фото: Facebook

"Майдан Трампа" поначалу проходил вполне мирно.

Сам президент в начале марша приехал поприветствовать сторонников, чем вызвал ажиотаж - люди ринулась к его кортежу. Президент помахал фанам через стекло бронированного джипа - и поехал дальше.

Трамп решил не изменять субботней традиции - и снова поехал в свой гольф-клуб в соседней Вирджинии играть в гольф, как и в прошлую субботу, когда СМИ объявили о победе на выборах демократа Байдена.

Трамп проехал мимо своих поклонников - и укатил в свой гольф-клуб, где играет по субботам. Фото: Facebook

Говорят, на гольф-полях он не просто проводит уик-энд, а встречается с важными людьми по важным вопросам. Тем не менее недоброжелатели президента уже назвали эту поездку "удивительно неуклюжим жестом" в ситуации, когда власть Трампа в опасности и тысячи его сторонников фактически "оккупировали" Вашингтон - впервые за время его правления.

Сторонники Трампа бросились к проезжавшему с ним кортежу. Республиканец поприветствовал их через окно

Впрочем, сами трамписты обещают не останавливаться и протестовать каждую субботу. На 21 ноября, например, созывают марш на колесах - мото- и вело-рейд "Свободы".

Трамп традиционно прокомментировал происходящее в своем "Твиттере", раскритиковав СМИ за то, что они занижают реальное количество участников акции.

"Сотни тысяч человек проявляют свою поддержку в Вашингтоне. Они не потерпят подтасованные и коррупционные выборы", - написал Трамп в Twitter.

За Трампа вышли с транспарантами "Молчаливое большинство заговорило". Фото: Facebook

Он также потребовал остановить пересчёт голосов в штате Джорджия до тех пор, пока избирательная комиссия не начнёт сверять подписи избирателей.

"Не дайте радикальным левым демократам украсть [победу] на выборах", - добавил он.

Сторонник Трампа с плакатом "Иисус - мой спаситель, Трамп - мой президент". Фото: Facebook

В том, что "победа украдена", уверено большинство трампистов.

"Через суды вряд ли удастся добиться справедливости, они побоятся выносить решения по политическим вопросам. Но я все равно буду стоять за моего президента Трампа до конца. Он спаса Америку, теперь мы должны спасти его", - сказала "Стране" Шэннон Лансер из техасского Остина, которая приехала в Вашингтон на машине вместе с мужем и 10-летним сыном поддержать Трампа.

Вашингтон проголосовал за Байдена, но в день марша за Трампа вышло всего пару десятков его сторонников. Город был заполнен трампистами со всей Америки. Фото: Facebook

"Интересно, сможет ли Америка подать иск против Байдена за кражу наших голосов. 72 миллиона американцев (столько проголосовали за Трампа - почти половина избирателей, - прим. ред.) против Джо Байдена, это будет что-то", - написал в группе "трампистов" в Facebook Робин Форд.

Дэниэл Браун из штата Мичиган рассказал нам, что приехал с группой друзей на автобусе и планирует оставаться в Вашингтоне "до победы".

"На следующую акцию 21 ноября точно приду. Нельзя просто так позволить украсть выборы у американцев. Демократы думали, что мало кто придет, а на самом деле было море людей. И выйдет еще больше - у нас будет время подготовиться", - уверен Браун.

Поддержать Трампа приехали целыми семьями. Фото: Facebook

Кстати, сторонников Байдена на альтернативный митинг вышло всего несколько десятков - несмотря на то, что в Вашингтоне больше 90% избирателей проголосовали за кандидата от демократов.

Поэтому накануне прочили большую стычку между "трампистами" и "байденистами".

Американки с плакатами "Фармеры - за Трампа". Фото: Facebook

И драки все-таки начались, но уже ночью, после марша.

Поздно вечером "антитрамписты" и участники движения BLM начали хулиганить - жечь флаги с символикой предвыборной кампании Трампа и его фирменные бейсболки, взрывать петарды.

Сторонники Трампа тут же подтянулись и начали выкрикивать ругательства в адрес оппонентов.

В некоторых местах тут же начались потасовки.

Так, автор Daily Caller Мэтью Миллер поделился видео, которое он описал как "тотальную драку между Proud Boys (одни из сторонников Трампа - правая организация "Гордые парни", появлявшиеся на демонстрациях в разных штатах США с оружием, - Ред.) и Антифа на улицах".

На видео Миллера видно, как две группы дерутся на перекрестке, а люди вокруг скандируют ненормативную лексику.

Часть латиноамериканцев, кстати, тоже за Трампа, опровергая мнение, что вся "цветная Америка" против него. Фото: Facebook

Отметим, что многие сторонники Трампа просят не ассоциировать их с правыми радикалами.

"Они только дискредитируют движение за честные выборы. Мы не хотим, чтобы нас ассоциировали с "Гордыми парнями". Мы - это средний класс, обычные американцы, рабочие, фермеры, инженеры", - говорит нам Кимберли Адамс из Тампы во Флориде.

Тем временем команда Трампа пытается оспаривать результаты голосования в судах.

Идет процесс для нее тяжело.

В Аризоне группа юристов Трампа отозвала иск с требованием пересчитать голоса. Поводом для иска послужило утверждение, что некоторые законно поданные голоса были аннулированы.

В Мичигане судья отклонил иск двух наблюдателей-республиканцев, которые настаивали на том, что в округе Уэйн имел место подлог. В случае признания такого факта власти не смогли бы заверить результаты голосования в Детройте.

Участники марша фотографировались с "Трампом"-Суперменом и с "Байденом" в тюремной робе. Фото: Facebook

В Филадельфии, штат Пенсильвания, требования штаба Трампа аннулировать несколько партий почтовых бюллетеней были отвергнуты.

В Джорджии все же будет пересчитают голоса вручную, поскольку разрыв между кандидатами там был минимальным.

"А теперь будет серп и молот" - один из трампистов пугает коммунизмом, который может наступить после ухода Трампа. Фото: Facebook

В пятницу американские СМИ заявили, что Байден победил в штатах Джорджия и Аризона, а Трамп - в Северной Каролине и на Аляске. Таким образом, по их данным, кандидат от демократов получает 306 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270).

И, получается, чтобы вырвать победу Трампу нужно добиться пересмотра результатов голосования сразу в нескольких штатах, что является, очевидно, крайне непростой задачей.