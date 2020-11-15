Сегодня в семи украинских городах пройдет второй тур выборов мэра. Из них четыре областных центра - Одесса, Сумы, Луцк и Херсон.

Остальные города - это Краматорск в Донецкой области, Украинка в Киевской и Каменец-Подольский в Хмельницкой.

Наиболее драматическая гонка ожидается в Одессе - втором по значению городе страны. Здесь встретятся действующий мэр Геннадий Труханов и нардеп от "Оппозиционной платформы", бывший губернатор области Николай Скорик.

Детально о раскладах накануне выборов "Страна" рассказывала в материале Битва за Одессу. Каким будет второй тур выборов мэра города и кто в нем победит.

Кратко ситуация такова. Труханова негласно поддерживает власть, чтобы не допустить победы представителя конкурирующей со "слугами народа" партии. Также за действующего мэра призвали голосовать в "Европейской солидарности".

То есть за Геннадия Труханова "вписался" условный промайдановский сектор. Что не мешает мэру пытаться оседлать пророссийские настроения в Одессе и вести соответствующую кампанию.

При этом вряд ли сама Москва поддерживает данного кандидата. Недавно на НТВ вышел разгромный сюжет про Труханова - его обвинили в крышевании наркоторговли. А за день до выборов МВД РФ признало, что Труханов имеет российское гражданство. Что по идее оттолкнет от мэра промайдановский электорат.

Также важный фактор этих выборов - карантин выходного дня. Он гарантированно понизит явку на участках. Причем скорее всего за счет более возрастного электората, который сильнее боится заболеть. Но как это изменит картину голосования - увидим уже вечером.

"Страна" следит за выборами в Одессе и других городах в режиме онлайн.

09:33 Вчера одесский адвокат Вадим Оксюта опубликовал официальный ответ МВД Российской Федерации на свой запрос о наличии российского гражданства у мэра Одессы Геннадия Труханова.

Ответ получен через посольство России в Украине и гласит - Труханов является гражданином РФ (что сам Труханов до сих пор отрицал).

Информация эта появилась за день до второго тура выборов в Одессе и, вероятно, может дать дополнительную пишу для размышлений промайдановской части одесситов, которых сейчас пытается мобилизовать в свою поддержку команда Труханова плакатами про скорое пришествие "вежливых людей".

09:25 Инфографика - где сегодня проходит второй тур выборов мэра.

09:10 Вчера вечером в ОПЗЖ заявили, что работа одесского теризбиркома заблокирована. Его руководитель заболел коронавирусом, и был назначен новый глава. Однако старый начальник не отдает печать новому. В связи с этим в теризбирком вызвали полицию.

09:04 Николай Скорик с утра опубликовал фото с теннисного корта.

09:00 Вкратце о том, кто еще сегодня сражается за победу во втором туре.

Херсон - представители местных партий Игорь Колыхаев и Владимир Сальдо.





Сумы - кандидат от "Батькивщины" Александр Лысенко (действующий мэр) и от "Евросолидарности" - Вадим Акперов (бывший губернатор времен Зеленского).





Луцк - кандидат "За майбутнє" Игорь Полищук и самовыдвиженец Богдан Шиба.





Каменец-Подольский - здесь вышли во второй тур местный бизнесмен Владимир Мельниченко и "свободовец" Михаил Поситко.





Краматорск - здесь идут самовыдвиженцы Александр Гончаренко и Андрей Панков (действующий мэр).





Украинка - "слуга народа" Оксана Кирилюк и кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко.

08:00 В Одессе открылись все избирательные участки.