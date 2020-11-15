На выезде из Нагорного Карабаха, где недавно урегулировали военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, образовалась пробка. По итогам войны 2020 года Азербайджан вернул себе часть территорий, после этого проживающие там армяне покидают населенные пункты.

Например, на выезде из города Карвачар (Кельбаджар), находящегося теперь под контролем Азербайджанской стороны, образовалась многочасовая пробка.

Об этом сообщает Media Az.

Согласно подписанному мирному соглашению, Кельбаджарский район должен отойти Азербайджану сегодня, 15 ноября.

По словам участников затора, участок в 1,5 км пришлось преодолевать около пяти часов. Причиной затора стала маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт.

Видео: YouTube/"Карабах – Азербайджан!"

Власти Армении сообщают, что Нагорный Карабах покинули более половины жителей.

Напомним, 10 ноября была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских военных. Согласно документу, Армения возвращает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Последний переходит под контроль Баку последним - до 1 декабря 2020 года.

Азербайджан ввел комендантский час на контролируемых территориях Карабаха, а армяне Нагорного Карабаха после окончания конфликта стали покидали села.