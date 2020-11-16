Известный украинский врач-педиатр рассказал, в каких местах вероятность заразиться коронавирусом самая высокая. По его словам, это любое замкнутое пространство.

Об этом он рассказал на видео в своем YouTube-канале.

"Любое замкнутое, невентилируемое пространство, в котором находятся толпы людей, не считающих себя больными, – это идеальная среда, чтобы заболеть. Любой вагон метро – это прекрасная модель заболеть. Самое страшное место – больничная палата", заявил он. .

В этот перечень попадают также тюрьмы, казармы, корабли и дома престарелых. Опасность заражения возрастает в соответствии с количеством людей и частотой проветривания воздуха - чем больше народу собралось в замкнутом помещении, тем больше вероятности перенять заболевание. Поэтому правительство страны, по мнению Комаровского, должно уделять больше всего внимания вентиляции помещений.

"С самолетами проще, там очень мощная система фильтрации. Самолет не так опасен", – добавил он.

Видео: YouTube / Доктор Комаровский

Напомним, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился неожиданным фактом о коронавирусной болезни Covid-19, который ставит крест на попытках изолировать больных и разорвать цепочки эпидемии.

Как сообщала "Страна", Комаровский развеял несколько мифов о пневмонии и ее лечении.