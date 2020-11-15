Футболисты ФК "Динамо", у которых обнаружили коронавирус во время сборов в Германии, улетели домой, не дожидаясь решения Украинской ассоциации футбола.

Об этом сообщает "Футбольный клуб".

Так, пока в УАФ принимали решение, как доставить больных футболистов домой, президент "Динамо" Игорь Суркис организовал для них самолет. В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков предлагал отправить в Германию чартерный рейс, однако руководитель клуба договорился с одной из европейских авиакомпаниий о доставке украинских футболистов на родину.

Отмечается, что, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола, спортсменов Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука доставили в Украину в сопровождении врача. Кроме того, на рейс попал менеджер сборной Вадим Комардин, все они еще в полете и вскоре прибудут в аэропорт "Борисполь".

Британский клуб "Вест Хэм" также позаботился о чартерном рейсе для Андрея Ярмоленко.

Напомним, в связи с положительными тестами на Covid-19 у игроков и менеджера сборной Украины по футболу власти Лейпцига рассматривали возможность отмены матча против сборной Германии.

Тем не менее, матч состоялся и подопечные Андрея Шевченко проиграли со счетом 3:1.