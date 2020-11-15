Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит со стороны Украины угрозы для суверенитета республики.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, которую транслирует телеканал "112".

По его словам, между странами пока что нет вопросов, которые можно было бы решить силой, приведя в пример Польшу и Литву, которые, опасаясь за собственную безопасность на фоне массовых протестов в Беларуси, якобы подтянули к границе тяжелую военную технику.

"Никогда не рассматривали и рассматривать не будем. Нет еще бешеных в Украине людей, которые бы попробовали силой решить какие-то вопросы с Беларусью, это во-первых. И вопросов таких нет, которые надо решать силой. Поляки подтянули бронетанковые, Литва и Польша, еще какие-то войска начали из Германии перебрасывать. Мы им ответили демонстративно. Не дай Бог с Украиной нам это. Вы что? Нет сегодня возможности решать вопросы военным путем. Особенно Украина и Беларусь", - сказал он.

Напомним, Александр Лукашенко довольно жестко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского во время сегодняшнего большого общения с журналистами.

Как сообщала "Страна", Лукашенко во время четырехчасовой встречи с политическим обозревателям из нескольких стран заявил, что может закрыть границу для ввоза продукции с территории Украины.