Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал открытие сервисных центров на границе с оккупированным Крымом и Донбассом.

Об этом он рассказал во влоге, опубликованном на странице президента Владимира Зеленского в Facebook.

"Мы не забываем о Крыме. В этом году мы модернизируем, в том числе, и КПВВ на Чонгаре. Там будет сервисная зона на административной границе с Крымом", - сказал он.

Министр отметил, что такими центрами будут оборудованы все КПВВ на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма уже к концу 2021 года. Там местные жители смогут получить все необходимые административные услуги.

Напомним, во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции договорились об открытии двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе - "Золотое" и "Счастье".

Как сообщала "Страна", сегодня Зеленский коснулся темы блокирования работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе, обращаясь к жителям неподконтрольных Киеву территорий региона.