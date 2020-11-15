В преддверии второго тура местных выборов в ряде регионов Украины, Центральная избирательная комиссия на очередном собрании внесла корректировки в состав множества Территориальных избирательных комиссий, таким образом уволив сразу более пяти тысяч человек.

Об этом в субботу, 14 ноября сообщила пресс-служба ЦИК.

"В связи с поступлением представлений об изменении состава ТИК Комиссия в очередной раз внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов", - говорится в сообщении.

Так, своим решением ЦИК прекратила полномочия: 367 председателей ТИК, 312 заместителей председателей, 372 секретарей и 4 261 члена ТИК. Всего ЦИК прекратил полномочия 5312 членов территориальных избирательных комиссий.

Напомним, второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Харьковского городского совета. Суд принял такое решение, удовлетворив иск Алексея Ваца, кандидата на выборах депутатов в Харьковский горсовет от "Слуги народа".

Как сообщала "Страна", в Центральной избирательной комиссии отчитались о процессе подсчета голосов на местных выборах и о проблемных городах Украины, где пока не установлены результаты волеизъявления.