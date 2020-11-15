Бывший заместитель главы внешней разведки СБУ Сергей Семочко, которого считают приближенным к Порошенко, выиграл суд против журналистов Bihus.info, отрекшись от собственных родственников с российскими паспортами, выданными в Крыму.

Об идет речь в материале портала Bihus.info.

По словам журналистов, в суде Семочко сказал, что своей семьей считает только гражданскую жену и сына, а остальные ему незнакомы.

"В суде допрашивали свидетелей, делали обзор государственных реестров, в частности прямо на суде журналисты продемонстрировали, как проверить наличие паспортов у родственников Семочко в официальном реестре РФ. Однако летом судья уволился и дело передали другому – Юрию Мазур. Тот, вместо того, чтобы слушать дело сначала – за одно заседание принял решение удовлетворить требования Семочко: признал недостоверными и обязал опровергнуть ряд цитат из сюжета и отдельного эфира после него", - говорится в материале.

Журналисты отметили, что суд не опроверг наличие российского гражданства у сына и жены Семочко, но и не доказал, а информация об остальных родственниках и все доказательства были признаны ненадлежащими. Кроме того, суд обязал транслировавших расследование журналистов Bihus.info и "24 канал" выплатить Семочко 47 тысяч гривен в качестве компенсации за расходы по лингвистической экспертизе.

Решение было объявлено еще 10 сентября, а соответствующие документы (необходимые для подачи апелляции) авторы сюжета получили лишь 16 октября. Сразу после этого была подана жалоба, но на тот момент судья уже выдал исполнительный лист, на основании которого частный исполнитель открыл исполнительное производство и арестовал счета Ивановой, "24 канала" и ведущего программы Дениса Бигуса.

"То есть судья решил не ждать не только апелляции, но и знакомства ответчика с решением суда, чем грубо нарушил права ответчиков", - заявляют журналисты.

Отметим, в опубликованном в 2018 году расследовании Bihus.info шла речь о том, что вся семья Семочко имеет российские паспорта, полученные в Крыму.

Напомним, контрразведка СБУ подтвердила наличие российского паспорта у гражданской жены Сергея Семочко - первого замглавы Службы внешней разведки Украины. Это стало очередной вехой в скандале с разведчиком, которого назначил на должность президент Петр Порошенко.

Как сообщала "Страна", экс-замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко также замешан в приостановке поставок жизненно важных препаратов для диализа, так как поставщики перестали платить силовикам откаты. От отсутствия препаратов умерли около 200 человек.

Также "Страна" писала, что Семочко дал 15-минутное интервью, где пытался опровергнуть факты в отношении имущества и российских паспортов его семьи. Журналисты утверждают, что в течение 15-минут чиновник солгал не менее 7 раз.