Министр здравоохранения Максим Степанов, который заразился коронавирусом, описал свое самочувствие как "терпимое".

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Самочувствие терпимое. Расписание не поменяется. Только стало дистанционным. Все через телефон и планшет", - сказал Степанов", - сказал министр.

Напомним, сегодня Степанов заявил, что получил положительный тест на Covid-19 и находится на самоизоляции дома. Он в очередной раз призвал украинцев не посещать места скопления людей, придерживаться карантинных ограничений и беречь себя и своих близких.

Ранее, 9 ноября коронавирусом заразился президент Украины Владимир Зеленский, а вслед за ним и глава Офиса президента Андрей Ермак. Они не остались в самоизоляции дома, а поехали лечиться в киевскую больницу "Феофания".