Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности на диалог с оппозицией, кроме "предателей и террористов", которых он видит в лице оппонентов действующей власти.

Об этом он рассказал в ходе интервью, которое транслирует телеканал "112 Украина".

"Слушайте, о чем я могу разговаривать с человеком, которая уговаривала, просила меня: помогите мне выехать из Беларуси, мои дети там (речь идет о экс-кандидатке в президенты республики Светлане Тихановской - Ред.). Она заранее в Литву отправила детей. Уехала туда и делает все во вред Беларуси. О чем мне с ней разговаривать? Мне что, в Литву к ней поехать? Нет темы для разговора. У меня в Беларуси хватает не только протестунов, но и оппозиционеров. Вы не путайте протестующих с оппозиционерами. Ничего подобного. Но они здесь. Вы понимаете, они здесь. И я с ними даже в СИЗО разговариваю" - сказал он.

Встречаться Лукашенко собирается только с политологом Юрием Воскресенским, который зарегистрировал "Круглый стол демократических сил", с которыми уже готовятся встречи на разных уровнях.

"Они здесь - эти люди. Он же все равно придет ко мне. Я с ними точно встречусь", - добавил он.

"А с предателями и террористами я какой диалог должен вести? Поверьте, здесь дело не в том, что я неуступчивый, кровожадный или еще какой-то. Я тот человек, которому это вообще не надо: ни гибель людей, ни теракты на железной дороге, ни на линии электропередачи, ни взрывы, ни коктейли Молотова в ГАИ или РУВД, или административных зданиях. Мне это не нужно, это мне во вред все. Но с предателями и террористами о чем говорить? И кто они такие, чтобы я с ними разговаривал? Они же ни одного позитивного шага в направлении Беларуси не сделали. Вы знаете их последнее требование вчера? Отключить Беларусь от банковской системы SWIFT. Мне что, с ними вести диалог о том, как отключить, как опустить и обрушить страну?" - высказался Лукашенко.

Он считает, что оппозиции "этот диалог" не нужен, а необходимо лишь "сломать президента". Однако Лукашенко планирует "сорвать с них маски".

Видео: YouTube / 112

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппоненты власти республики, которые были арестованы за экономические преступления, должны сидеть в тюрьме.

В свою очередь Тихановская объявила о создании Народного трибунала, который займется сбором доказательств преступлений действующей власти республики. Также оппозиционер пообещала амнистию силовикам, которые пойдут на захват Лукашенко и "членов его террористической группировки".