Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планировал провести в стране перевыборы после первых массовых протестов по окончании избирательного процесса, но президент России Владимир Путин его якобы отговорил.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112".

"На улице Конституция не пишется, как и в тюрьме. И я намекал на то, что не будет этого диалога. Им не нужен этот диалог… Смотрите: 9-го были выборы, а 10-го или 11-го что они потребовали? В деталях докладываю. Приходит ко мне Наталья Ивановна Кочанова - до меня они не добрались, вышли на нее. Предложили немедленный пересчет голосов. А говорю: а в чем дело? Давайте пересчитаем. Немедленно выйдите на того человека, спросите, на каких участках они хотели пересчитать. Или, если хотите, в целом. Бюллетени-то есть. Она им дала такой мой ответ: президент готов к пересчету голосов. Ну, к вечеру сказали, это неактуально, потому что из Польши и Литвы дали команду: никакого пересчета, пересчитают — придется признавать легитимность Лукашенко. Я это потом узнал. Они от этого отказались", - сказал он.

По словам Лукашенко, все, чего добиваются протестующие - сделать Беларусь провинцией Польши, а не честные конкурентные выборы. Именно Путин внушил ему мысль о том, что требующий реализации демократического права народ "переведет страну".

"Второе требование - повторные выборы. Мы у себя обговаривали этот вопрос. Я поставил вопрос перед Совбезом: давайте пойдем на повторные выборы. Уже прошло какое-то время, в Минске начались демонстрации, мы видели, как они затухать начали… И тут у нас встреча в Сочи с Путиным. Говорю: Володя, такая ситуация - повторные выборы требуют. Почему не пойти? Он говорит: ты что, серьезно это думаешь? Они тебе перевернут всю страну. И даже если ты выиграешь, все равно сделают все, чтобы ты не выиграл", - добавил Лукашенко.

Видео: YouTube / 112

Напомним, Александр Лукашенко довольно жестко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского во время длительного общения с журналистами.

Как сообщала "Страна", глава республики заявил, что может закрыть границу для ввоза продукции с территории Украины.