Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оппоненты власти республики, которые были арестованы за экономические преступления, должны сидеть в тюрьме.

Об этом он сообщил во время интервью, запись которого транслирует телеканал "112 Украина".

"В силу каких-то причин в СМИ начинаются болтания, то фамилии какие-то называют, что неплохо было бы выпустить, премьер-министром назначить… Никогда. Вор должен сидеть в тюрьме. Здесь нет никакой политики", - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что если оппозиционеры что-то украли у государства, то оно должно быть возвращено. Только после этого, по мнению Лукашенко, можно начинать диалог с оппонентами власти.

Ранее в Беларуси предложили лишать гражданства за причинение вреда государству. В новом законопроекте исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление.

Также мы рассказывали о том, как действующий президент Беларуси побеседовал с оппозиционерами, которые оказались в СИЗО после задержаний.