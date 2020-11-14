Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается "сдаваться и становиться на колени", а также заверил, что все еще предан белорусскому народу.

Об этом он рассказал в ходе интервью, которое транслирует телеканал 112 Украина.

"А сдаваться я не собираюсь, на колени не встану, даже если останусь в одиночку. Даже если я один останусь, я буду бороться за то, что я создавал четверть века своими руками. Я пришел с оппозицией к власти в очень тяжелые времена, когда национализм продолжал свой разгул в Беларуси. Это предки тех, кто сегодня заваривает кашу изнутри, на кого сегодня опираются внешние силы внутри Беларуси. Поэтому бесполезно управлять Лукашенко - не за что взять", - заявил он.

Кроме того, Лукашенко заверил присутствующих, что все еще предан белорусскому народу и не имеет хвоста "за который можно им вертеть".

Напомним, бывшая кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании Народного трибунала, который займется сбором доказательств преступлений действующей власти республики. Также оппозиционер пообещала амнистию силовикам, которые пойдут на захват Лукашенко и "членов его террористической группировки".

Как сообщала "Страна", президент Беларусии Александр Лукашенко не собирается занимать эту должность еще 20 лет или организовывать преемственность власти для своих сыновей.