Несколько тысяч сторонников президента США Дональда Трампа вышли к Белому дому в Вашингтоне на митинг против фальсификаций на выборах главы государства.

Об этом сообщает радиостанция NPR.

Так, тысячи протестующих собрались недалеко от Белого дома, часть из них пошли к зданию американского Верховного суда. Многие из вышедших на митинг надели кепки и футболки с лозунгами Трампа "Make America Great Again!" ("Сделаем Америку снова великой!"- Ред), в руках они держат американские флаги. Основное требование протестующих - прекратить кражу голосов и фальсификацию выборов.

Сообщается, что одновременно, на той же площади проходит менее многочисленная акция противников действующего президента. Между участниками уже произошло несколько стычек, во время которых республиканцы вытеснили оппонентов с площади и пытались выхватить их плакаты, но к насилию пока никто не прибегал.

Напомним, Дональд Трамп одобрил митинги в свою поддержку, участники которых также протестуют против фальсификаций выборов. Он даже сказал, что постарается прийти на один из них.

Ранее "Страна" разбиралась в том, кого Трамп винит в проигрыше на президентских выборах.