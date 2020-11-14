Министр здравоохранения Максим Степанов получил положительный тест на Covid-19 и находится на самоизоляции дома. Глава Минздрава продолжает работать дистанционно.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, невзирая на осторожность и соблюдение всех правил безопасности сегодня, к сожалению, получил позитивный тест на COVID - 19. Сейчас нахожусь на самоизоляции, дома. Буду работать дистанционно, ежедневные брифинги буду проводить отсюда же", - отметил глава Минздрава.

Также министр призвал всех не посещать места скопления людей, придерживаться карантинных ограничений и беречь себя и своих близких.

Напомним, 9 ноября коронавирусом заразился президент Украины Владимир Зеленский, а вслед за ним и глава Офиса президента Андрей Ермак. Они не остались в самоизоляции дома, а поехали лечиться в киевскую больницу "Феофания".

Несколько версий того, почему президент не остался на лечение дома собрала "Страна". Одна из версий - наличие в клинике спецсвязи.