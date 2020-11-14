После неудачной попытки парламента свергнуть премьер-министра Армении Николу Пашиняна, Служба национальной безопасности страны (СНБ) сообщила о задержании нескольких высокопоставленных чиновников и бывших силовиков, которые перевезли из Нагорного Карабаха разные виды оружия, чтобы совершить покушение на главу правительства.

Об этом сообщает пресс-служба СНБ.

Служба национальной безопасности Армении в ходе расследования дела о вероятной узурпации власти и свержении действующих политиков провела обыски в городе Сисиан и нашла там целый арсенал, который бывшие и действующие политики, несогласные с действиями Пашиняна, собирали для покушения на жизнь премьера.

Сейчас известно, что бывший глава СНБ и председатель оппозиционной партии "Родина" Артур Ванецян, командир добровольческого отряда "Ашот Еркат" Ашот Минасян, бывший руководитель парламентской фракции, возглавляемой экс-президентом Армении, Ваграм Багдасарян и член партии "Дашнакцутюн" сговорились и планировали захватить власть в стране, убив Пашиняна. Пока что задержаны только Ванецян и Минасян.

Отмечается, что для этого Ашот Минасян закупал оружие на территории Нагорного Карабаха, где продолжительное время шли бои, и перевозил снаряды в Сисиан.

"В результате обысков были обнаружены и изъяты 3 пулемета ПК/7,62Х54 калибра 7,62 мм, один пистолет "РПК-74" калибра 5,45 мм, 2 противотанковых гранатомета с оптическим устройством, 3 пистолета, 14 винтовок с оптическим устройством, 9 ящиков с патронами калибра 5,45 мм, по 2 160 патронов в каждом, 5 ящиков калибра 7,62 мм, 233 пули калибра 7,62, 11 взрывчатых веществ, 8 электровзрывных устройств, 1 детонатор гранаты, 13 механических взрывчатых веществ, 1 катушка-фитиль, 2 гранаты RGD, 3 ручные гранаты взрывчатое вещество, 1 граната "Ф-1", один противотанковый гранатомет, один куб тротила с самодельным металлическим каркасом, один электродетонатор, а также ряд другого оружия и боеприпасов", - указано в сообщении.

Сейчас служба безопасности разыскивает остальных сообщников покушения.

Видео: YouTube / СНБ Армении

Напомним, в ночь на 10 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев. Документ также закрепил передачу ряда регионов Карабаха Азербайджану. Кроме того, заявлением закреплено функционирование российско-турецкого мониторингового центра.

Как сообщала "Страна", в Ереване сторонники 17 политических сил, которые 11 ноября собирались на большой митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, снова провели акцию протеста. Они вышли на шествие, начавшееся от здания Института древних рукописей Матенадаран и окончившееся у Службы национальной безопасности.