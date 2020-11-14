Президент Владимир Зеленский рассказал, что инициирует новую программу "Здоровая Украина", которая призвана объединить граждан посредством спорта и здорового образа жизни.

Об этом он заявил в ходе своего второго видеообращения из своего кабинета в "Феофании".

"Мной инициирована разработка национальной программы "Здоровая Украина". Моя глобальная идея довольно проста: государство должно обеспечить человеку, скажем так, базовый "набор" для крепкого здоровья. Набор – это не обязательно только физические вещи, это и полезные привычки, профилактика, правильное питание, активность. Это когда с детства украинцы приобщены к спорту, и продолжают заниматься им всю жизнь. Не тогда, когда могут купить абонемент в фитнес-клуб, а когда имеют возможность бегать, кататься на велосипеде, плавать, заниматься любыми тренировками. И это удобно – потому что рядом с домом. И это модно, потому что так делают все", - заявил он.

Программа начнется под лозунгом "Быть здоровым!" и должна объединить страну на фоне войны, карантина и прочих событий.

"Это важно в любом уголке Украины. Здесь не может быть спекуляций. Сложно представить ссоры или драки политиков из-за того, что именно строить: стадион или бассейн. Сложно представить попытки расколоть общество, когда одни говорят, что всем нам нужно плавать брассом, а другие, что исторический путь Украины плавать кролем. Одним словом, быть здоровым – желание каждого из нас", - добавил Зеленский.

Напомним, в этом же видеообращении Зеленский заявил, что делает все для прекращения войны на Донбассе и обратился к живущим там украинцам, перейдя для этого на русский язык. Глава государства заверил, что КПВВ на линии соприкосновения блокирует не украинская сторона.

Как сообщала "Страна", глава государства рассказал в своем влоге и о причинах введения карантина выходного дня.