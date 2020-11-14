В субботу, 14 ноября, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что уже на следующей неделе парламент может рассмотреть законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Об этом парламентский чиновник заявил во время во время своего включения в видеовлоге президента Владимира Зеленского.

"На следующей неделе запланировано рассмотрение законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум. На мой взгляд, очень символично, что принятие такого закона происходит как раз в период очередной годовщины проведения всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года, который подарил независимость Украине", - сказал первый вице-спикер.

Также он отметил, что на заседания следующей недели запланировано рассмотрение более 100 законодательных актов. В частности будут рассматриваться законопроекты о системе общественного здоровья, о виртуальных активах, о защите прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, у которых есть инвалидность. А отдельное внимание Рада уделит законопроекту об инвестиционных нянях.

"Поэтому надеюсь, что парламента, даже несмотря на то, что будут не все народные депутаты, и в президиуме также, сможет эффективно выполнить возложенные на него функции", - добавил Стефанчук.

Напомним, законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум" Зеленский зарегистрировал еще летом, 9 июня. Еще тогда он определил его как неотложный.

Также "Страна" анализировала, для чего пропрезидентской партии "Слуга народа" нужен этот закон.