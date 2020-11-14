В Ровенской области мужчина пытался дать взятку в 100 долларов США патрульному, который оформлял ДТП с его участием. В результате правоохранители составили на водителя два протокола.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

"13 ноября, около 20 часов во время патрулирования города экипаж сектора реагирования патрульной полиции Варашского отдела на проспекте Шевченко обнаружил автопроисшествие и остановился для выяснения обстоятельств. Полицейские установили, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg - 44-летний житель Вараша столкнулся с автомобилем Jeep Compass. Вследствие ДТП никто не пострадал. Кроме того, полицейские обнаружили у водителя признаки опьянения. От прохождения освидетельствования алкотестеров "Драгер" мужчина в присутствии свидетелей отказался", - указано в сообщении.

Во время оформления ДТП водитель Volkswagen попытался предложить полицейскому взятку, однако после предупреждении об ответственности 44-летний житель Вараша все же спрятал купюру в отсеке салона автомобиля около коробки передач.

На коррупционера составили административные протоколы в соответствии с ч. 1 статьи 369 УКУ, а также по статье 130 и 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, суд города Ровно избрал меру пресечения двум подозреваемым - полицейскому и священнослужителю, которые пытались продать должность начальника отдела полиции за 100 тысяч долларов. Они 60 суток проведут под стражей.

Как сообщала "Страна", в Ровенской области под процессуальным руководством прокуратуры по факту мошенничества в особо крупных размерах был задержан полицейский и его пособник.