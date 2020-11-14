Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все для прекращения войны на Донбассе и обратился к живущим там украинцам, перейдя для этого на русский язык. Глава государства заверил, что КПВВ на линии соприкосновения блокирует не украинская сторона.

Об этом президент сказал во время записи очередного влога из "Феофании" в субботу, 14 ноября.

Так, Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины и сказал, что страна для них всегда открыта. Также он заверил, что Украина делает все, чтобы война закончилась.

"Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории. Вы видите сами - Украина для вас открыта. Во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете свои выводы. Во всех смыслах этого слова", - заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский напомнил, что Украина открыла со своей стороны все КПВВ в Донецкой и Луганской области. А в Луганской области даже появилось два новых - в Счастье и Золотом.

"Мы открыли в Счастье новый сервисный центр, где люди смогут получать пенсии, соцвыплаты и всего 88 административных услуг. В этом же центре - отделение банка, почта, аптека, комната матери и ребенка. Удобно, современно, комфортно, безопасно. То есть - все те слова, которые должны возникать у наших граждан, особенно на временно оккупированных территориях, когда они слышат слово Украина", - отметил президент.

Напомним, в Луганске ввели дополнительные ограничения въезд украинцев, не прописанных на неподконтрольной территории. Те, кто не имеют такой прописки больше не могут попасть в "ЛНР" на основании факта проживания там их родственников.

Также мы сообщали, что из семи пунктов пропуска на Донбассе по факту работает только два КПВВ. Пересечь линию разграничения можно только "Станице Луганской" и "Новотроицком".